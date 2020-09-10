Вучич позвонил Путину после осмеянных Захаровой переговоров в США

Дипломатический скандал не отразился на отношениях Москвы и Белграда

Президент Сербии Александр Вучич рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о переговорах, прошедших на днях в Вашингтоне и Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

"Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования", – уточнили в Москве.

Этот вопрос поднимался в ходе визита Вучича в США 4 сентября и в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе 7 сентября. Глава Сербии поделился итогами переговоров с российским коллегой. Путин, в свою очередь, заверил Вучича, что поддерживает усилия Белграда в поиске компромиссных решений по проблеме Сербии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в соцсети фотографию с приема Вучича в Белом доме, сопроводив провокационным комментарием. Глава Сербии обиделся, заявив, что в Вашингтоне он отстаивал, в том числе, и сотрудничество с Москвой. Позже Захарова извинилась, а Кремль публично заверил в неизменности хороших отношений двух стран.