Силовики в Белоруссии напали на машину с российскими номерами - видео
Нападение силовиков на молодого человека, который был за рулем автомобиля в Минске, попало на видео. Сам он решил обратиться в СМИ после инцидента и рассказать о произошедшем.
Герой отказался раскрывать имя и фамилию из опасений преследования и возбуждения уголовного дела. Как отметил источник, молодой человек решил отправиться к своей девушке, чтобы наладить отношения, а для смелости взял с собой друга. Сел в машину с российскими номерами, оформленную на его дядю, – самим транспортом пользуется его отец. Машину не успели переоформить на белорусские номера из-за закрытых границ.
Когда он попытался проехать задним ходом из двора, то увидел на шоссе многочисленные группы силовиков. Молодые люди решили остановиться и включить аварийный знак. Водитель убрал руки с автомобильного руля, но силовиков это не остановило: они стали бить по машине дубинками.
Стражи правопорядка вытащили водителя, избили и стали обыскивать. В транспорте они обнаружили ноутбук, колонки и рацию, и решили, что имеют дело с координатором уличных оппозиционеров.
Герой публикации утверждает, что в РОВД и Следственном изоляторе Жодино его неоднократно избивали. Молодого человека посадили на 25 суток. Сейчас он намерен покинуть страну, опасаясь уголовного преследования, о чем рассказал в интервью Onliner.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что к задержанию в Белоруссии 33 граждан России накануне президентских выборов в Республике причастны несколько иностранных спецслужб. СК уже проводит проверку.
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