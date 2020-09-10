Российская актриса попросила прощения за видео о протестах в Белоруссии

Российская актриса попросила прощения за видео о протестах в Белоруссии
Екатерина Шмакова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Артистка назвала свой поступок ужасным

Актриса Екатерина Шмакова прокомментировала свое появление в программе Тиграна Кеосаяна в образе безработной белорусской женщины, вышедшей на протест. Она принесла извинения жителям Республики, записав видеообращение.

"Мне ужасно стыдно! Мне сложно говорить и найти себе оправдания!",

– заявила российская актриса. Она назвала неважным то, что получила текст своей героини за три минуты до съемок, и извинилась перед белорусами.

"Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны",

сказала Шматкова на видео в "Фейсбук".

Напомним, что в последнем выпуске программы "Международная пилорама" Шматкова снялась в роли протестующей. Героиня исполнила песню "Перемен", звучавшую во время митингов, и завила, что от шума на улицах потеряла слух. Флаг на своей щеке она объяснила не своими политическими взглядами, а любовью к клубу "Спартак".

Сам Тигран Кеосаян скандальное видео изданию "Подъем" комментировать отказался.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Народ Республики остался недоволен результатами голосования. Во время митингов президент Александр Лукашенко надел бронежилет и взялся за автомат.

Карина СИРАЗОВА

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