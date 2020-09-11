"Сделают выводы": чем обернется скандал с сербами для Захаровой

"Сделают выводы": чем обернется скандал с сербами для Захаровой
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат рассказал о последствиях для представителя МИД РФ

Международный скандал из-за шутки Марии Захаровой об Александре Вучиче исчерпан – Владимир Путин лично извинился перед коллегой. Какими будут последствия для официального представителя МИД и дойдет ли до увольнения, рассказал завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

Эксперт высказался: в этом деле масса нюансов. Скорее всего, Захаровой скажут, что впредь в таких случаях лучше советоваться, а вот увольнять ее, по мнению Панова, не будут. Порой и дипломаты ошибаются, а Мария Владимировна прославилась как раз благодаря своим "живым" высказываниям.

"Пожурят, сделают выводы",

– резюмировал специалист. Панов также добавил в беседе с НСН: этот случай показал, что российская дипломатия переживает не лучший период. С близкими союзниками необходимо быть осторожнее.

Скандал разгорелся после того, как Мария Захарова прокомментировала фото со встречи сербского президента с Дональдом Трампом. Позже представитель МИД объяснила, что таким образом она раскритиковала "видимость собственной исключительности", которую создают США, напоминает "Свободная пресса".

Позже перед Александром Вучичем лично извинились Владимир Путин и Сергей Лавров.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Цель отправки в Минск 33 россиян выяснилась - операцию сорвали в ЦРУ

Спецслужбы РФ вычислили имена и адреса кураторов провокации на Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей