В Кремле отреагировали на слова Вучича об извинениях Путина
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что скандал с шуткой Захаровой в социальной сети себя исчерпал. За неосмотрительное высказывание перед ним лично извинился не только глава российского МИД Сергей Лавров, но и сам лидер РФ. Более того, добавил он, между ним и Владимиром Путиным прошел "отличный телефонный разговор".
"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. При том, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул", – приводит слова сербского президента РИА "Новости".
В Кремле отреагировали на заявление Вучича об извинениях Путина, отметив, что российский лидер действительно позвонил сербскому президенту. Как указал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, действительно Путин принес свои извинения за пост Марии Захаровой.
Напомним, несколько дней назад Захарова высмеяла фотографию, на которой Вучич сидел на стуле перед Трампом в Белом доме, отодвинувшись от стола президента США на очень приличное расстояние. Она посоветовала главе Сербии исполнить прием из фильма "Опасный инстинкт", когда Шэрон Стоун перекладывала ногу на ногу.
Однако это повлекло за собой незамедлительную реакцию МИД Сербии с требованием объяснить, что хотела показать Захарова своей неосторожной шуткой.
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