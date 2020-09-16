Лидер РФ дал поручение рассмотреть проект переориентации грузопотоков с портов Прибалтики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на недавней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсуждал экономические вопросы, в том числе, возможность переброса грузопотоков с портов Прибалтики на гавани Санкт-Петербурга. Об этом лидер Республики рассказал сегодня политактиву страны.

Он отметил, что тематика и формула переговоров была разработана сторонами еще до президентских выборов, а сама беседа продолжалась почти пять часов.

Прежде всего обсуждались вопросы энергетики, хотя главы государств и не стали погружаться в конкретные цифры, уточнил бацька. Александр Григорьевич лишь подчеркнул, что, со слов посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, в Москве "совсем другие люди, можно разговаривать и по ценам и так далее и тому подобное".

Путин предложил Минску активизировать сотрудничество в промышленной сфере, чтобы главы предприятий и холдингов сами встречались и вели торговлю друг с другом.

"Я говорю: окей, меня это устраивает", – цитирует ответ Лукашенко агентство "Белта".

По его словам, решение Москвы выдать Минску кредит в $1,5 млрд принято именно по его настоянию.

"При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования", – уточнил лидер белорусов.

Помимо этого на встрече речь шла о более тесном сотрудничестве между регионами двух стран. Так, Семашко еще на пути из Сочи доложил президенту о подписанных контрактах на $290 млн – "БелАЗы, МАЗы и прочее... Треть миллиарда, это большие деньги". Лукашенко призвал страну "шевелиться".

"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", – уточнил бацька.

Ну, и конечно президенты не обошли стороной тему взаимоотношений в области военно-промышленного комплекса и обороны. Александр Григорьевич заявил, что необходимо проводить маневры и не оглядываться на то, что по этому поводу скажут где-то на Западе. По его мнению, армия не может считаться армией, если она не воюет, "так хоть учения надо проводить".

Ранее сегодня в Минск прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Утро.ру" писало, что Лукашенко на встрече с главой нашего оборонного ведомства сообщил о разговоре с Путиным по поводу поставок некоторых видов российского оружия Белоруссии.

