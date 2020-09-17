В Москве заподозрили, что оппозиционерка говорит чужими словами

Деятельность и речи экс-кандидата в президенты Белоруссии, беглой домохозяйки Светланы Тихановской несут зло стране, а все свои заявления она произносит по инструкции, даже не редактируя ее. Такую точку зрения высказал член Совфеда РФ Франц Клинцевич, комментируя сообщение оппозиционерки о подготовке черных списков белорусских силовиков, которые будут переданы в ЕС, Турцию, на Украину и в Россию.

"Тихановская – это зло. Прежде всего она – зло для белорусов. Она – проблема, которую люди должны понимать. Слава богу, люди понимают, а значит: со временем ситуация стабилизируется", – сказал в интервью изданию "ПолитРоссия" сенатор.

По его мнению, сама Тихановская ни на что не способна и у нее нет возможностей раздобыть личные данные правоохранителей, а значит ей их кто-то предоставляет. И действует домохозяйка по ранее заготовленной схеме, поскольку абсолютно несамостоятельная фигура.

"У нас – где надо – имеются копии этих инструкций, так вот: это не просто слова, запятые даже в них не меняют. Все транслируется везде по одной модели", – считает Клинцевич.

Он убежден, что оппозиционерка сама ничего с этими списками не сможет сделать, а готовятся они теми, кто заинтересован в ослаблении власти президента Александра Лукашенко. Цель – сделать все возможное, чтобы сотрудники правоохранительных органов были ограничены в передвижении за пределы страны. Таким образом, нарастает недовольство в окружении силовиков.

Сенатор также сделал жесткое заявление на старую ленинскую тему, может ли домашняя хозяйка управлять государством. И сделал личный вывод – нет, не способна.

"Что может сделать Тихановская, домохозяйка? Она понятия не имеет, что такое политика, тем более – что такое руководство страной. Единственная позиция, с которой я всегда был не согласен с Лениным – кухарка не может управлять страной. Не хочу, чтобы моей Родиной управляла домохозяйка. Пусть и красивая, путь и неглупая", – резюмировал Клинцевич.

Напомним, ранее сегодня в недавно заведенном аккаунте белорусской оппозиции в телеграм-канале "Пул Первой" пани Тихановская написала, что готовятся списки чиновников и силовиков, "которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе". Не указывается, кто именно передал ей данный реестр, но его планируют обнародовать.

