Вильнюс пригрозил Минску зеркальным ответом на закрытие границы

Прибалтийская страна не оставит решение Республики о закрытии границ без ответа. И он будет зеркальным, пообещал литовский премьер Саулюс Сквернялис.

Он напомнил, что пока транспорт беспрепятственно едет в обе страны. Если Минск закроет границу, грузовики из Белоруссии не смогут проследовать через Литву и Польшу. Это нанесет заметный ущерб Республике.

"Экономика Белоруссии, которая серьезно больна, получит ещё один удар",

– особо подчеркнул Сквернялис, цитирует радио "Говорит Москва".

Также глава правительства Литвы отметил, что его страна не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Решение президента Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвы прокомментировал белорусский эксперт. Он сказал, что это не понравится гражданам всех трех стран, и тем самым президент еще сильнее расколет общество.

О запрете въезда и выезда на территорию Республики Батька сообщил на женском форуме "За Беларусь". Также он заявил, что охрана рубежей и погранпунктов на западе будет усилена. Это, видимо вызвано тем, что в последнее время наблюдаются активные попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и сменить там власть. Особенно активны в этом отношении Евросоюз и ближайшие соседи Белоруссии – Польша, Литва, Украина.

