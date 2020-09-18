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Прибалтийская страна не оставит решение Республики о закрытии границ без ответа. И он будет зеркальным, пообещал литовский премьер Саулюс Сквернялис.
Он напомнил, что пока транспорт беспрепятственно едет в обе страны. Если Минск закроет границу, грузовики из Белоруссии не смогут проследовать через Литву и Польшу. Это нанесет заметный ущерб Республике.
"Экономика Белоруссии, которая серьезно больна, получит ещё один удар",
– особо подчеркнул Сквернялис, цитирует радио "Говорит Москва".
Также глава правительства Литвы отметил, что его страна не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Решение президента Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвы прокомментировал белорусский эксперт. Он сказал, что это не понравится гражданам всех трех стран, и тем самым президент еще сильнее расколет общество.
О запрете въезда и выезда на территорию Республики Батька сообщил на женском форуме "За Беларусь". Также он заявил, что охрана рубежей и погранпунктов на западе будет усилена. Это, видимо вызвано тем, что в последнее время наблюдаются активные попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и сменить там власть. Особенно активны в этом отношении Евросоюз и ближайшие соседи Белоруссии – Польша, Литва, Украина.
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