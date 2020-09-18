В Литве предупредили "о еще одном ударе" по Белоруссии

В Литве предупредили "о еще одном ударе" по Белоруссии
Фото: Edijs Palens/Xinhua/www.globallookpress.com
Вильнюс пригрозил Минску зеркальным ответом на закрытие границы

Прибалтийская страна не оставит решение Республики о закрытии границ без ответа. И он будет зеркальным, пообещал литовский премьер Саулюс Сквернялис.

Он напомнил, что пока транспорт беспрепятственно едет в обе страны. Если Минск закроет границу, грузовики из Белоруссии не смогут проследовать через Литву и Польшу. Это нанесет заметный ущерб Республике.

"Экономика Белоруссии, которая серьезно больна, получит ещё один удар",

– особо подчеркнул Сквернялис, цитирует радио "Говорит Москва".

Также глава правительства Литвы отметил, что его страна не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Решение президента Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвы прокомментировал белорусский эксперт. Он сказал, что это не понравится гражданам всех трех стран, и тем самым президент еще сильнее расколет общество.

О запрете въезда и выезда на территорию Республики Батька сообщил на женском форуме "За Беларусь". Также он заявил, что охрана рубежей и погранпунктов на западе будет усилена. Это, видимо вызвано тем, что в последнее время наблюдаются активные попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и сменить там власть. Особенно активны в этом отношении Евросоюз и ближайшие соседи Белоруссии – Польша, Литва, Украина. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
Ответить
Чё литовцы собрались пукнуть в зеркало, или как?
М
Ответить
понравится не понравится кому то неважно,в период мятежа и беспорядков любой власти необходимо закручивать гайки,но и не порвать резьбу разумеется
1
новости партнеров

Чьими руками США орудуют в Крыму: на полуострове дали ответ

Сообщения зарубежных журналистов о помощи США "украинским подразделениям" на российской территории никого не удивили

Не Россия: эксперт назвал главную мишень в "отравлении" Навального

Пока желаемых результатов не достигли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей