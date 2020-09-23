Его уходу найдены несколько причин, а вот замены не обнаружено

Министр иностранных дел России Сергей Лавров устал выполнять свои обязанности и давно просил президента страны Владимира Путина освободить его с должности. Очередную версию "ухода" главы МИД высказал журналист Андрей Караулов.

По его словам, скорой отставке есть явные предпосылки, и в первую очередь, получение в марте нынешнего года звания Героя труда. Караулов отметил, что глава государства обычно награждает тех, кто в ближайшее время должен оставить свой пост.

"Если говорить серьезно, то Лавров давно просился (в отставку – ред.), он устал. И звезда Героя – это знак того, что человек скоро уйдет", – убежден журналист.

К тому же, отметил он, Сергею Викторовичу "лет-то сколько". Между тем, Караулов не смог назвать возможного преемника Лаврова на одно из ключевых кресел в правительстве страны. В этой должности он отмел пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, потому что "это смешно", и директора СВР Сергея Нарышкина, поскольку тот под западными санкциями, без опыта и, вообще, профессионал в другой сфере.

"Так что я не очень верю в эту отставку, поскольку сейчас самое неподходящее для этого время", – констатировал Караулов.

Впрочем, добавил он, Путин все-таки произведет в правительстве перестановки, т.к. впереди маячат санкции Запада в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, пишет "Собеседник".

Подчеркнем, что слухи об отставке 70-летнего "дяди Сережи" в последние пару лет возникают регулярно. Только в 2018 г. мы об этом писали дважды, включая и опровержения МИД. В начале этого года очень громко "уходили" Лаврова в свете кардинальной смены кабмина, когда премьерский пост занял Михаил Мишустин. Но нет, министр иностранных дел РФ остался у руля отечественного дипведомства.

