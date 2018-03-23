МИД прокомментировал отставку Лаврова

Сообщения о смене руководства внешнеполитического ведомства РФ не подтвердились

Грядущая отставка главы МИД РФ Сергея Лаврова – это слух, не заслуживающий внимания. Об этом заявил в пятницу замдиректора департамента информации и печати министерства Артем Кожин.

"Слухи мы не комментируем, потому что это слухи, - подчеркнул он, – время тратить (на них) не будем", – приводит РИА "Новости" ответ дипломата на просьбу рассказать о запланированных переменах в ведомстве.

Ранее телеканал RTVI сообщил, что Сергей Лавров в ближайшее время покинет свой пост. В Кремле эту новость назвали ее ложной, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась фантазии журналистов.