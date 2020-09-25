Заявление некоторых европейских стран о нелегитимности президента Белоруссии противоречит международному праву

На решение нескольких стран ЕС не признавать законность вступления Александра Лукашенко в должность главы государства отреагировали в Кремле. Это не помогает развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления являются косвенным вмешательством во внутренние дела суверенной Белоруссии. Они помешают этим странам налаживать диалог с Республикой.

В России это не поддерживают. Подобные решения – это нарушение международного права, добавил официальный представитель Кремля.

Позиция европейских стран в отношении Лукашенко никак не повлияет на российско-белорусские отношения и их дальнейшее развитие, подчеркнул Песков, цитирует РИА "Новости".

Несколько европейских стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом сразу после его вступления в должность. Затем к ним присоединились Великобритания и Украина.