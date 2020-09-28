Оппозиционерка Алексиевич сбежала из Белоруссии

Стала известна причина побега

Рано утром в понедельник, 28 сентября, Светлана Алексиевич покинула Белоруссию. Почему писательница отправилась в Германию, рассказала ее помощница.

Как сообщила Татьяна, член президиума "Координационного совета" убыла из страны по своим делам. И эта поездка никак не связана с уголовным делом против КС.

До этого оппозиционерка долго не могла улететь из страны так как неважно себя чувствовала, пояснила TUT.BY помощница писательницы.

Теперь же ей предстоят встречи и книжная ярмарка в Швеции. А в Италии литераторшеу ожидает награда.

На вопрос, как скоро Алексиевич вернется в Белоруссию, Татьяна ответила, от чего это будет зависеть. По ее словам, решение может быть принято после изменения обстановки в стране и улучшения здоровья оппозиционерки.

Ранее стало известно, что  нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, единственная из "Координационного совета" оппозиции Белоруссии осталась на свободе. А до этого ее пригласили в Следственный комитет Республики как свидетеля.

Полина ДОРОЖКИНА

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