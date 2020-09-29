Лукашенко поспорит с Путиным за премию

Белорусского лидера призвали наградить за мир в Республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внесен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира – 2020.

Заявку в Нобелевский комитет подала входящая в президентский Совет по развитию науки, социолог Галина Коваленко. В заявлении она отметила, что Лукашенко как никто достоин премии мира в 2020 г., поскольку спас Республику от анархии, гражданской войны и защитил от внешнего вторжения.

Заявка зарегистрирована нобелевским комитетом в Осло, передает ИА "Панорама". 

Ранее на Нобелевскую премию мира был номинирован президент РФ Владимир Путин, а вслед за ним – глава Белого дома Дональд Трамп. 

На днях Лукашенко, Путин и Трамп уже стали лауреатами международной премии – Шнобелевской. Ее вручают за абсурдные идеи. 

Николай ВИКТОРОВ

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