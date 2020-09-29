Киеву будет сложно выстраивать отношения с Минском после августовской спецоперации

Провокацией с выманиванием в Белоруссию 33 граждан России Киев намеревался поссорить Минск с Москвой, но получил обратный эффект – бумеранг ударил по Незалежной. В результате испортились отношения между украинскими и белорусскими властями. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Еще буквально пару месяцев назад казалось, что по заверениям Киева ничего не предвещало омрачение политического небосклона. Возможно, вот эта неудачная провокация больно ударила по тем, кто ее планировал. Все ниточки в итоге привели, как мы знаем, к украинской стороне", – сказала дипломат в эфире "Радио КП".

По ее словам, часть киевского истеблишмента ведет себя "безрассудно", а в заявлениях политиков отсутствие правды стало уже "визитной карточкой". И этому уже не нужно удивляться. Москва же это воспринимает как факт – примеряться с этим не надо, но стоит его учитывать, добавила она. А как будет выстраивать свои отношения Киев с Минском после подобных спецопераций – это уже проблема украинской стороны, подчеркнула Захарова.

Напомним, в конце июля белорусские силовики по наводке задержали 33 гражданина РФ, подозревая их в причастности к какой-то ЧВК, заброшенной в Республику якобы для участия в будущих беспорядках после президентских выборов.

Позже выяснилось, что мужчины оказались в водовороте спецоперации, организованной СБУ и американцами, подготовка к которой началась еще год назад. Мужчин "вербовали" для охраны нефтяных промыслов где-то за границей, а на самом деле пытались их выманить с территории РФ на Украину через Белоруссию. Чем сильно и подставили президента Александра Лукашенко.

