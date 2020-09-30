Россию хотят наказать и лишают возможности доказать ее невиновность

Американцы высказались о суде по делу MH17, назвав его "инквизицией". И цель этого, по их мнению, очевидна: доказать, что Москва причастна к крушению "Боинга" на Украине.

Очередные слушания прошли в Нидерландах 28 сентября. По ходу рассмотрения обвиняемый россиянин Олег Пулатов захотел обратиться к суду по делу о крушении, о чем рассказала его адвокат.

Между тем несколько независимых экспертов ранее уже поделились мнениями о случившемся с самолетом рейса MH17, не раз указывая на невиновность России. Один из них – Юрий Антипов, – проведя свое расследование, заявил о взрыве самолета и добавил, что к этому приложила руки Служба безопасности Украины. Но голландское следствие, несмотря на все улики, по-прежнему настаивае на вине РФ.

Пока суд идет в онлайн-режиме из-за коронавируса, десятки тысяч страниц и массу медиафайлов дела, направляемых по незащищенным каналам связи, можно заменить без особого труда, с этим справится любой IT-спец.

России также вредит тот факт, что расследование ведет Голландия, судебная система которой "инквизиционная" – обвиняемый лишен возможности отвечать и доказывать свою правоту. Такое практиковалось в Средние века, но, похоже, в Нидерландах, где идет процесс по делу MH17, продолжает существовать.

Председательствующий судья недоволен затягиванием дела из-за того, что адвокаты до ноября не смогут завершить свои запросы на расследование. Возмущен и один из трех гособвинителей. Он заявил, что продолжать в том же духе прокуроры уже не смогут.

Их упреки легко объяснить. Нужно скрыть улики и закончить суд не в пользу РФ. Но из-за новых фактов, доказывающих невиновность Москвы, дело затягивается и может в итоге открыть истину о настоящих виновниках крушения "Боинга" под Донецком, заключает "ПолитРоссия" со ссылкой на Courthouse News.

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