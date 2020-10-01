Белорусский президент позвонил коллегам

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым и Владимиром Акопяном. Они беседовали не только о двусторонних отношениях этих стран с Белоруссией, но и о ситуации в Нагорном Карабахе.

Президенты трех стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество и другие не менее важные вопросы. Однако главной темой разговора стал конфликт Баку и Еревана, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко заверил, что по-прежнему сохраняет теплые отношения с руководством и Армении, и Азербайджана. Тем самым он подтвердил ранее сказанное – что Минск никогда не будет выступать ни против Еревана, ни против Баку.

Между тем ситуация в Нагорном Карабахе накаляется. Сегодня поступила информация о дневном артиллерийском обстреле столицы региона. Как рассказал очевидец, били по окраинам города.

Боестолкновения Армении и Азербайджана возобновились 27 сентября. Вчера Баку в ответ на семь условий Еревана для прекращения противостояния выдвинул ультиматум.

