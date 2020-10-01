Кремль ответил на вопрос об участии Турции в карабахском конфликте

Сообщения о вмешательстве внешних игроков в начавшиеся на Кавказе военные действия в Москве назвали провокационными

Заявления о возможной поддержки Армении или Азербайджана в Нагорном Карабахе третьими странами являются провокацией, направленной на эскалацию конфликта. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии Анкары в вооруженных действиях на стороне Баку.

"Такие заявления очень вредны",

– подчеркнул Песков. В то же время он признал, что "участие третьих стран может иметь крайне негативные последствия" для развития ситуации в Нагорном Карабахе, передает РИА ФАН. 

Ранее Ереван заявил о том, что турки воюют на стороне азербайджанцев, однако Баку и Анкара это опровергли.

Николай ВИКТОРОВ

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