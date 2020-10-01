На Смоленской площади напомнили Берлину, кто сыграл роль в объединении двух Германий

Германия следует курсом на сдерживание России, однако напряженность еще можно преодолеть ради интересов обеих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах", – цитирует нашего министра РИА "Новости".

Он отметил, что период напряженности можно преодолеть, но многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества. Лавров подчеркнул, что именно Россия 30 лет назад сыграла ключевую роль в восстановлении единства Германии, против чего выступали некоторые союзники ФРГ.

Напомним, в последнее время между Москвой и Берлином установились несколько натянутые отношения из-за ситуации вокруг россиянина Алексея Навального, попавшего сначала в нашу больницу, а затем в германскую с якобы отравлением.

В ФРГ объявили, не приведя никаких документальных доказательств, что в организме оппозиционера были обнаружены следы яда из группы "Новичок". В РФ заявили, что активист был отправлен в Германию без выявленных в его анализах боевых химвеществ. Зато стала понятна цель раскручивания дела с "отравлением" Навального – остановить реализацию "Северного потока-2".

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз призвала Россию объяснить происходящее с блогером, поскольку это вопрос не двусторонних отношений, а международный. Она добавила, что Берлин ожидает результатов ОЗХО, а потом намерен обсудить некую реакцию в в "европейском круге".

