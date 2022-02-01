"Наращивание российской мощи": американские чиновники бегут из Белоруссии

"Наращивание российской мощи": американские чиновники бегут из Белоруссии
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Вашингтон обвиняет Минск в произвольном применении законов

В понедельник, 31 января, американское внешнеполитическое ведомство отдало распоряжение сотрудникам дипломатической миссии и другим чиновникам, работающим в Белоруссии, подготовиться к эвакуации. В первую очередь Вашингтон планирует вывезти из Минска семьи госслужащих.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента. В дипломатическом ведомстве уверены, что ситуация в Белоруссии сегодня носит непредсказуемый характер.

Как отмечает издание URA.RU, опасения США связаны с неким "наращиванием российской мощи" на линии соприкосновения Белоруссии и Украины. Кроме того, Вашингтон предупредил собственных граждан, что Минск якобы может "произвольно применять законы". В Госдепе также призвали остерегаться последствий заражения коронавирусом.

Важно отметить, что так называемая "российская мощь", которую остерегаются американские дипломаты – это воинские подразделения, участвующие в совместных учениях. При этом, по данным "Общественной службы новостей", постоянный представитель Белоруссии в ООН уже подчеркивал, что военные учения носят исключительно оборонительный характер и не направлены против кого-либо из соседей республики.

Здесь следует понимать, что недальновидные заявления Госдепа США являются продолжением политики обвинений России в желании вторгнуться на территорию Незалежной. Меж тем, Москва неоднократно опровергала подобные заявления и, более того, призывала Вашингтон и Брюссель обменяться гарантиями безопасности.

Ранее политолог Андрей Суздальцев объяснил, как президент Белоруссии Александр Лукашенко оперирует темой противостояния с Западом для укрепления собственной власти.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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