Сподвижник Токаева возглавил нижнюю палату парламента Казахстана

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Высокую должность получил экс-глава администрации президента

Обстановка в Казахстане постепенно стабилизируется. Благодаря помощи миротворцев ОДКБ в стране удалось навести порядок и прекратить агрессивные протестные выступления. В то же время, в Республике продолжается передел власти и серьезные кадровые перестановки.

Так, сегодня, 1 февраля, стало известно, что нижнюю палату парламента Казахстана возглавил экс-начальник администрации президента Касыма-Жомарта Токаева. Как отмечает телеканал "360", кандидатура Ерлана Кошанова была единогласно поддержана парламентариями мажилиса.

Также сообщается, что процесс голосования был тайным, депутаты использовали бумажные бюллетени.

К слову, недавно в Казахстане рассекретили дворцы бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева и его родни.

Источник: ЦИК Казахстана ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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