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В мажилисе Казахстана дали комментарий по поводу отсутствия на собраниях дочери Нурсултана Назарбаева, передаёт "Sputnik Казахстан".
Дарига Назарбаева входит в комитет по экономической реформе и региональному развитию.
Женщина отсутсвует в парламенте с начала 2022 года. 16 февраля политик снава пропустила пленарное заседание.
"Депутат все еще в отпуске без сохранения заработной платы", – объяснили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что сенатор взяла отпуск на январь, чтобы восстановиться после перенесённого коронавируса. Глава комитета Альберт Рау считает, что в этом нет нарушения трудового кодекса.
Назарбаева больше не входит в состав политического совета правящей партии. Ей также посоветовали уйти в отставку в связи с тем, что тоталитарный режим в стране полностью ассоциируется с фамилией её семьи.
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