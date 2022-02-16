В парламенте Казахстана объяснили пропажу дочери Назарбаева

В парламенте Казахстана объяснили пропажу дочери Назарбаева
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женщина не посещает заседания почти два месяца

В мажилисе Казахстана дали комментарий по поводу отсутствия на собраниях дочери Нурсултана Назарбаева, передаёт "Sputnik Казахстан".

Дарига Назарбаева входит в комитет по экономической реформе и региональному развитию.

Женщина отсутсвует в парламенте с начала 2022 года. 16 февраля политик снава пропустила пленарное заседание. 

"Депутат все еще в отпуске без сохранения заработной платы", – объяснили в пресс-службе. 

Ранее стало известно, что сенатор взяла отпуск на январь, чтобы восстановиться после перенесённого коронавируса. Глава комитета Альберт Рау считает, что в этом нет нарушения трудового кодекса. 

Назарбаева больше не входит в состав политического совета правящей партии. Ей также посоветовали уйти в отставку в связи с тем, что тоталитарный режим в стране полностью ассоциируется с фамилией её семьи. 

Источник: Sputnik Казахстан ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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