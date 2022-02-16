Женщина не посещает заседания почти два месяца

В мажилисе Казахстана дали комментарий по поводу отсутствия на собраниях дочери Нурсултана Назарбаева, передаёт "Sputnik Казахстан".



Дарига Назарбаева входит в комитет по экономической реформе и региональному развитию.

Женщина отсутсвует в парламенте с начала 2022 года. 16 февраля политик снава пропустила пленарное заседание.

"Депутат все еще в отпуске без сохранения заработной платы", – объяснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сенатор взяла отпуск на январь, чтобы восстановиться после перенесённого коронавируса. Глава комитета Альберт Рау считает, что в этом нет нарушения трудового кодекса.

Назарбаева больше не входит в состав политического совета правящей партии. Ей также посоветовали уйти в отставку в связи с тем, что тоталитарный режим в стране полностью ассоциируется с фамилией её семьи.