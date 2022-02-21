Обнаружить активы помогла утечка данных швейцарского финансового центра Credit Suisse

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева, будучи главой МИД Республики и председателем Сената, выводил деньги за границу и управлял активами через офшоры. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на данные, которые стали доступны благодаря утечке информации из банка Credit Suisse. В Алма-Ате все отрицают.

Как сообщается, активы регистрировались на родственников Токаева, когда он еще не занимал высоких руководящих постов, но уже уверенно шел по карьерной лестнице. Так, на имя его жены Надежды и их сына Тимура, который учился в школе в Швейцарии, там были открыты счета еще в конце 90х. В 2011 г. счета Токаевых в Credit Suisse были закрыты, но вскоре на имя Тимура и Надежды были зарегистрированы офшорные компании на Британских Виргинских островах.

Параллельно семья покупала недвижимость в Москве и Женеве – на это они потратили не менее 7,7 млн долларов, пишет издание "Vласть". При этом Токаев занимал должности на госслужбе и, по официальным данным, бизнеса или еще какого-то дополнительного дохода не имел, жена его также не числилась в списках бизнесвумен.

По сведениям OCCRP, от части имущества Токаевы со временем избавились, но кое-что осталось. Так, сообщается, что Тимур и Надежда являются владельцами "большой квартиры в элитном жилом комплексе Fusion Park и другой двухуровневой квартиры в двух километрах от Кремля".

Между тем, власти Казахстана опровергают обнародованную OCCRP информацию. Пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил в понедельник, 21 февраля, что сообщения о счетах и квартирах семьи президента за рубежом являются "фейком и атакой на главу государства", передает РИА "Новости".

Надо отметить, что Надежда – бывшая жена Касым-Жомарта Токаева. Об их расставании стало известно в 2019 г., когда в официальной биографии политика появился статус "разведен". СМИ отмечали, что еще за пару недель до этого Токаев носил обручальное кольцо.

В январе 2022 г. в Казахстане произошли массовые беспорядки. Власти заявили, что ситуацию в республике пытались раскачать внешние силы. В то же время, британская Guardian написала, что это был результат борьбы за власть нынешнего президента с предшественником Нурсултаном Назарбаевым. У последнего, кстати, расследователи тоже обнаружили секретные активы, в том числе "стертые" с карт имения и дворцы.