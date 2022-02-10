Израильский аналитик обратил внимание на лексику заявлений российского президента на встрече с Макроном

Бывший руководитель израильской службы "Натив" Яков Кедми обратил внимание на новую риторику из уст президента России Владимира Путина, которой он пытается донести до Запада опасения Москвы насчет структуры безопасности, в томи числе касаемо РФ. Свой вывод политолог сделал после заявлений российского лидера по итогам недавней его встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

"Никогда ничего подобного он не говорил", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Соловьев LIVE".

Кедми отметил, что Путин в диалоге с западными представителями перешел к более доходчивой лексике, чтобы донести до них всю серьезность сложившейся вокруг гарантий безопасности ситуацию. По словам политолога, видя "непробиваемую стену непонимания" со стороны Запада, верховный главнокомандующий ВС РФ после пяти часов диалога с Макроном стал говорить более откровенно и прямолинейно.

"Он первый раз за все время произнес слово "война". Он сказал совершенно прямо: "Вы хотите с нами воевать?", – указал Кедми.

Политолог считает, что "никогда ничего подобного" Путин ранее не говорил, стремясь оставаться в рамках дипломатического приличия. Однако это время прошло. Нежелание западников понимать, что до них пытается донести российская сторона, они каждую секунду приближают то время, когда из Москвы прозвучит следующее:

"Все ясно, мы переходим к реальным практическим действиям", – прогнозирует Кедми.

Он подчеркнул, что это именно то, что Путин пытался донести Макрону, а через него – другим.

Ранее сегодня лидер РФ поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника. Путин заявил, что обстановка в мире сейчас требует дополнительных усилий для сохранения стабильности, пишет "Свободная пресса".

Напомним, французский лидер посетил Москву 7 февраля. Накануне СМИ сообщили, что якобы он сделал некое несогласованное со своими партнерами по НАТО и ЕС предложение Путину по ситуации вокруг Украины. Эксперты считают, что таким образом Макрон пытается натянуть на себя роль миротворца.

