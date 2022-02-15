Шольц стал героем мемов из-за стола в Кремле

Шольц стал героем мемов из-за стола в Кремле
Фото: kremlin.ru
Президент РФ расставил акценты с первых же минут встречи

Стоит европейским лидерам оказаться в Кремле, как они тут же становятся героями интернет-мемов. Во вторник, 15 февраля, под прицелом шутников оказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ему достался тот же длинный стол переговоров, что и французскому президенту Эммануэлю Макрону на прошлой неделе. Вот только комментарии стали злее.

На одном из изображений Шольц стоит у трапа самолета, рядом стул и стол, другой конец которого уходит за горизонт. По словам ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой, опубликовавшей мем в своем телеграм-канале, авторы этой шутки – немцы.

Другие немецкие пользователи тоже намекнули, что Шольцу нечего отходить далеко от самолета. Они разместили стул у трапа и сопроводили картинку подписью: "Привет, Шольц, садись", – звучит голос Путина из аудиоколонки.

Возможно, здесь намек на то, что канцлер ФРГ отказался сделать российский тест на коронавирус. В результате правила санитарной безопасности пришлось соблюдать очень строгие. Лидеров РФ и Германии не только разделил длинный стол, но и традиционного рукопожатия при встрече не было.

В Кремле заверили, что эта ситуация никоим образом не отразится на характере встречи. Путин, кстати, с первых же минут расставил акценты, начав встречу словами о том, что рад познакомиться с новым канцлером Германии, с которой у России очень хорошие торгово-экономические отношения.

"Конечно, (...) энергетика является одним из приоритетных направлений. (...) Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России, все делается на рыночных принципах, и здесь нет никаких абсолютно вопросов и сомнений",

– напомнил глава Кремля собеседнику перед тем, как переходить к обсуждению ситуации вокруг Украины и вопросам общей безопасности. 

На то, что в Москву зачастили высокопоставленные западные гости, которых в РФ ждет не самый теплый прием, намекают и такие мемы.

Неделю назад в РФ на переговоры с Путиным прилетал Макрон. Беседа лидеров длилась до глубокой ночи. Стороны остались довольны друг другом, хотя и отметили, что по ряду вопросов у ним имелись кардинальные разногласия. А вот союзники французского лидера раскритиковали за слишком частое общение с президентом РФ.

Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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