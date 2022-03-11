Сатирический журнал попал под прицел радетелей борьбы с дезинформацией

Американский сатирический портал The Babylon Bee опубликовал шуточную заметку о планах президента США Джо Байдена продать назад России Аляску. Однако эту "новость" не оценили некоторые общенациональные СМИ. В результате чего сайту, который не скрывает, что все материалы в нем носят исключительно развлекательный характер, даже пришлось объясняться.

В заметке отмечается, что "преднамеренное вторжение" президента РФ Владимира Путина на Украину заставило США переоценить важность энергетической независимости.

"Вновь проявив решимость, администрация Байдена сделала первый шаг к увеличению объемов добычи нефти для американцев, продав Аляску обратно России, чтобы мы могли снова начать там буровые работы в поисках нефти", – написали в The Babylon Bee.

Однако эту публикацию разместили в своих соцсетях представители либертарианской партии США, а ссылкой на нее поделились более двух тысяч раз, сообщила журналистка FOX News Линдси Корник.

Из-за высокой популярности эту заметку The Babylon Bee всерьез изучили в отделе проверки фактов в USA Today, и это несмотря на то, что она была опубликована в сатирическом журнале.

"Основываясь на проведенном нами анализе, мы оцениваем утверждение о том, что Байден собирается продать Аляску России, как сатиру. Это утверждение вытекает из статьи, опубликованной сатирическим сайтом The Babylon Bee. Доказательств того, что Байден планирует продать Аляску, не обнаружено", – написала специалист по развенчанию мифов USA Today Ана Фэги.

"Вавилонская пчела" часто становится мишенью основных американских медиа, таких как "Нью-Йорк таймс" и CNN, за якобы распространение "дезинформации", вопреки тому, что позиционирует себя как сайт чистой сатиры. Так, изгнанная из РФ экстремистская соцсеть Facebook пометила одну статью как дезинформацию за утверждение, что CNN пропускает свои новости через стиральную машину, чтобы прокрутить их, прежде чем выпустить в эфир, заметила Кормак.

Напомним, 8 марта Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, в том числе нефти. В США сейчас стремительно растут цены на бензин, и в этом хозяин Белого дома обвинил... Москву. Между тем, накануне Путин заявил, что РФ здесь вовсе не при чем, поскольку поставки нашей нефти на американский рынок были ничтожно малы – не выше 3%.

