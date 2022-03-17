Вашингтон пытается угрожать сразу двум великим державам

Официальные лица в США преступают черту, позволяя себе все более возмутительные и даже хамские заявления. Если раньше они предпочитали "менторский тон", считая себя вправе поучать другие страны, то теперь перешли к прямым угрозам. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Возмущение российского дипломата вызвало предупреждение советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана в адрес руководства КНР. По его словам, Пекин пожалеет о последствиях, если попытается помочь России преодолеть санкционный удар Запада, увеличив закупку и поставки товаров и сырья.

"Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай",

– эмоционально высказалась Захарова на брифинге 17 марта в Москве.

Ранее в министерстве торговли США отметили, что могут лишить Китай полупроводников, необходимых для производства техники и электроники и которых нет у самой КНР. Эти заявления только обостряют ситуацию вокруг Тайваня, где как раз и делают 85% мировых полупроводников – Пекин настаивает, что этот остров относится к его юрисдикции, а Вашингтон поддерживает сепаратистские настроения Тайбэя. До недавнего времени этот конфликт считался наиболее острым на политической карте мира.