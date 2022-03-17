Захарова эмоционально высказалась о хамстве США в отношении Китая

Захарова эмоционально высказалась о хамстве США в отношении Китая
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон пытается угрожать сразу двум великим державам

Официальные лица в США преступают черту, позволяя себе все более возмутительные и даже хамские заявления. Если раньше они предпочитали "менторский тон", считая себя вправе поучать другие страны, то теперь перешли к прямым угрозам. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Возмущение российского дипломата вызвало предупреждение советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана в адрес руководства КНР. По его словам, Пекин пожалеет о последствиях, если попытается помочь России преодолеть санкционный удар Запада, увеличив закупку и поставки товаров и сырья.

"Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай",

– эмоционально высказалась Захарова на брифинге 17 марта в Москве.

Ранее в министерстве торговли США отметили, что могут лишить Китай полупроводников, необходимых для производства техники и электроники и которых нет у самой КНР. Эти заявления только обостряют ситуацию вокруг Тайваня, где как раз и делают 85% мировых полупроводников  – Пекин настаивает, что этот остров относится к его юрисдикции, а Вашингтон поддерживает сепаратистские настроения Тайбэя. До недавнего времени этот конфликт считался наиболее острым на политической карте мира.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

"Это не переплюнуть": Захарова посулила автору Bild премию за фейк

Западные СМИ соревнуются за лучшую ложь о России

Медведев предрек мрачное будущее "оборзевшему" Западу

России не в новинку сталкиваться с оголтелой ненавистью европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей