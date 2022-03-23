Спешный отъезд госслужащего привлек к себе огромное внимание

Сегодня, 23 марта, стало известно, что видный государственный деятель Анатолий Чубайс лишился высокой должности и выехал за пределы Российской Федерации. Информацию о том, что Чубайс больше не занимает должность специального представителя российского лидера по вопросам устойчивого развития, подтвердили в Кремле. При этом официальной информации о том, где сейчас находится политик, нет. Однако в социальных сетях пишут, что Чубайса видели на территории Турции.



Такими сведениями с общественностью поделились журналисты издания "Коммерсантъ". В телеграм-канале информационного ресурса сообщили, что политик был замечен в Стамбуле. Очевидцам даже удалось сделать фотографию, предположительно, Анатолия Чубайса.

На кадре мужчина, очень похожий на государственного деятеля, снимает денежные средства в банкомате. Клиент банка явно не стремится быть узнанным. Черная бейсболка надвинута на самые брови, а воротник куртки поднят вверх.

Как сообщают журналисты "Коммерсанта", любопытная фотография была сделана накануне, 22 марта.

Напомним, первыми о том, что российский государственный деятель решил уехать за границу, написали журналисты издания Bloomberg. Там отъезд Чубайса связали с его "несогласием с политикой Кремля".