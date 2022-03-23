Глава государства поддержал национальную валюту

Недальновидные западные политики решили оказать давление на нашу страну после начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса. Однако Москва не осталась в стороне и приняла зеркальные меры против Брюсселя и Вашингтона. Новое решение российского лидера Владимира Путина объяснил эксперт.

Напомним, в среду, 23 марта, глава государства объявил о переводе расчетов за поставленный в Европу газ на рубли. Это значит, что членам ЕС придется расплачиваться за экспортированное нами голубое топливо не долларами, как раньше, а российской валютой.

Более того, ограничения коснулись всех государств, которые Кремль считает недружественными. Фактически западные страны сами вынудили президента России принять историческое решение, когда заблокировали золотовалютные резервы Центрального Банка РФ.

Экономист Сергей Суверов поддержал позицию главы государства. В интервью РИА Новости он отметил, что решение Путина окажет поддержку национальной валюте, потому что продажа газа за рубли равносильна стопроцентной продаже выручки от экспорта голубого топлива.

По мнению эксперта, после поручения президента о переходе на рублевые расчеты западные страны будут вынуждены скупать на бирже национальную валюту России, расплачиваясь долларами и евро. Иначе европейские газовые контракты окажутся под угрозой.

К слову, ранее Москва приняла жесткие меры против Токио за поддержку антироссийских санкций Запада. Для Японии это решение стало полной неожиданностью.