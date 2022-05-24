Заявления президента могут дорого обойтись человечеству

Американский лидер Джо Байден продолжает сыпать грозными заявлениями. Разумеется, слова руководителя ведущей мировой державы тщательно анализируют и оценивают эксперты многих стран. Так, недавнее выступление Байдена о возможном противостоянии с Китаем серьезно приблизило весь мир к глобальному конфликту.



К такому неутешительному выводу пришли аналитики британской газеты Telegraph. Эксперты резко раскритиковали слова американского главнокомандующего о том, что подвластная ему армия Соединенных Штатов Америки готова воевать с Китайской Народной Республикой на стороне Тайваня.

Специалисты напомнили, что вашингтонская администрация никогда не брала на себя таких обязательств. Позже команде Байдена пришлось объяснять, что внешний курс США не изменился и речь идет исключительно о поставках вооружения для самообороны острова.

Однако такое громкое заявление произвело соответствующее впечатление на Китай, который не привык разбрасываться словами. Таким образом, всего одной фразой глава США серьезно пошатнул стабильность на международной арене.

К слову, ранее в США потребовали заставить Украину подчиниться России. Этот серьезный конфликт должен быть решен миром, считают разумные американские эксперты.