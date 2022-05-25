Вашингтон готов идти по головам

Ситуация на международной арене в последнее время оставляет желать лучшего. Американские провокаторы с большим рвением дестабилизируют обстановку и раскачивают мировую лодку. США прямо объявляют о своем негативном отношении к России и Китаю, однако, по мнению МИД РФ, одной из главных целей американцев являются вовсе не Москва и Пекин.



Как подчеркнула официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова, больше всего опасаться стоит ближайшим союзникам американцев. По мнению дипломата, Соединенные Штаты Америки всерьез настроены разрушить благоустроенную жизнь европейцев.

"Негласно одна из их целей – это, конечно, Евросоюз, который за последние десятилетия набрал фантастические темпы развития", -, – объяснила Захарова.

Дипломат напомнила, что любые успехи других стран на международной арене вызывают опасения у Америки, которая может сохранить бразды правления миром, только уничтожая в зародыше всех конкурентов. Одно лишь появление крепкого евро заставило американцев по-настоящему запаниковать.

Тем временем, американцы продолжают дестабилизировать мировое пространство. Недавно сообщалось, что вашингтонская администрация учла опыт Украины и накачивает оружием нового "союзника".