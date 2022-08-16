Украинский министр вывез семью из страны еще до начала спецоперации

Украинский министр вывез семью из страны еще до начала спецоперации
Дмитрий Кулеба. Фото: IMAGO/Felix Zahn/photothek.net/www.globallookpress.com
Лидер дипломатии Незалежной успел даже на прощание обнять любимых собак

Действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вся его семья выехала за пределы Украины фактически сразу с начала специальной военной операции, объявленной Российской Федерацией 24 февраля.

Министр рассказал, что уже в ночь на 24 февраля, когда началась спецоперация, добрался до украинской границы, увидев родителей с детьми и любимыми собаками – там он сердечно распрощался с дорогим сердцу семейством и обнял животных.

"Я въехал на Украину, а они выехали с Украины", – высказался Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В том же интервью лидер украинской дипломатии посетовал, что ряд стран коллективного Запада замерли в ожидании падения режима  Владимира Зеленского и капитуляции Киева. Сам Кулеба стал нередко отвечать на вопросы журналистов, которые теперь спрашивают, сколько политическое руководство страны еще продержится.

В РФ же считает, что украинская администрация идет на любое беззаконие, продолжая агонизировать перед натиском союзных сил. Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев готов к провокации в случае появления МАГАТЭ на Запорожской АЭС, передает телеканал "360".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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