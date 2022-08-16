"Кайфую от этого": Кулеба поделился странными планами на человечество

"Кайфую от этого": Кулеба поделился странными планами на человечество
Дмитрий Кулеба. Фото: Markus Scholz/dpa/www.globallookpress.com
Украинские политики не перестают удивлять

Одиозный государственный деятель из Незалежной Дмитрий Кулеба давно прославился странными выходками и высказываниями. На этот раз руководитель Министерства иностранных дел Украины поделился своими планами на планету Земля.

Оказалось, украинец решил возглавить главное внешнеполитическое ведомство Незалежной для того, чтобы "завоевать весь мир". Такими грандиозными планами Кулеба поделился в беседе с не менее одиозным персонажем, украинским журналистом Дмитрием Гордоном* (*внесен в список террористов и экстремистов).

Министр заявил, что всегда хотел расширять горизонты для родного государства, проводить встречи с лидерами с других континентов: Африки, Южной Америки, Австралии. Такая деятельность приводит главу украинского министерства в восторг.

"Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого", – объявил Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский во всем потакает своему соратнику – политики находятся "на одной волне".

Тем временем, киевский режим продолжает провокации. Недавно стало известно, что украинские диверсанты устроили серию подрывов в Курской области.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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