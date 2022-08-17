В США раскрыли главный страх Украины

В США раскрыли главный страх Украины
Фото: Uli Deck/dpa/www.globallookpress.com
Украинцы специально разгоняют риторику о предстоящем контрнаступлении

Военный эксперт из США Майкл Кофман в беседе с немецким изданием Spiegel оценил текущее положение в дел в конфликте между Украиной и Россией. По его словам, Киев серьезно озабочен тем, что может потерпеть поражение.

Специалист отметил, что только защищаясь и теряя личный состав, говорить о победе нельзя – нужно идти в контрнаступление. В связи с этим украинские власти, вероятно, и нагнетают риторику по подготовке к началу похода на юг страны. Тем не менее, в таком случае ВСУ потребуется много вооружения, чтобы суметь сопротивляться российской армии. 

Украинцы опасаются, что если они в срочном порядке не покажут каких-либо эффективных шагов, то Запад может серьезно ограничить поставки боеприпасов. Сейчас украинские власти стоят перед серьезной диллемой: идти в наступление, не обладая достаточной подготовкой войск, либо лишиться поставок, не показав достаточного результата, передает URA.RU

"Я уверен, что они подозревают, что европейцы уже дали им большую часть оружия, которое были готовы дать. Украинцы, скорее всего, сядут на какую-то боеприпасную диету", – заявил эксперт.

По его словам, если перед началом зимы Киев не пойдет на что-то решительное, то есть большая вероятность, что они столкнутся с давлением Европы и США, призывающих смириться с текущим положением дел. В последствии вину могут возложить на ЕС, который отказался снабжать ВСУ новыми вооружениями. 

Источник: Spiegel ✓ Надежный источник
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