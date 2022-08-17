В украинском Минобороны готовы использовать вооружение США

Американцы согласились поставить ВСУ дальнобойное оружие при одном условии – оно не будет использоваться для нанесения ударов по российской территории. Однако в данной ситуации есть одна загвоздка – в США принадлежность Крыма России не признают, напомнил министр обороны Алексей Резников в одном из интервью.

По его словам, Киев намерен соблюдать достигнутой с Вашингтоном договоренности, и иностранное оружие и правда не будет обстреливать территорию России.

"Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет", – приводит его слова КП.

Министр отметил, что такими регионами могут полноценно считаться Крым и Донбасс.

При этом Резников отказался говорить, есть ли в распоряжении ВСУ способное долететь до России оружие. Он сообщил, что у любого боеприпаса есть определенный параметр дальности, и тут важное значение будет иметь точка, с которой наносят удары.

Как напоминает телеканал "360", США уже выделили Украине порядка четырех миллиардов долларов – в планах передать еще примерно столько же.