Newsweek: США готовят с Кремлем "сделку века" по Арктике

Newsweek: США готовят с Кремлем "сделку века" по Арктике
Alexei Druzhinin/www.globallookpress.com
Комментарии Вашингтон не дает

Соединенные Штаты могут совершить попытку взять под собственный контроль территории России – в частности, забрать у РФ ее владения в Арктике, которая так привлекает американцев. Обозреватель Newsweek Брендан Коул указывает, что Вашингтон начинает проявлять все большую заинтересованность в регионе.

В частности, американские стратеги все чаще обращают внимание на остров Врангеля, расположенным на Дальнем Востоке в водах Северного Ледовитого океана. В свое время НАТО рассматривало вариант о создании там своей военной базы.

А экс-комиссар США по исследованию Арктики Томас Эммануэль Дэнс даже призывал Вашингтон заключить с Россией сделку – некие преференции в обмен на передачу острова Соединенных Штатов.

Newsweek обратились за комментарием по поводу острова в Государственный департамент США, однако ведомство предпочло воздержаться от комментариев.

В НАТО ранее заявляли, что фиксируют серьезное наращивание военного присутствия Российской Федерации на Крайнем Севере. Тогда же генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что подобные шаги угрожают безопасности блока.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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