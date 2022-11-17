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Соединенные Штаты могут совершить попытку взять под собственный контроль территории России – в частности, забрать у РФ ее владения в Арктике, которая так привлекает американцев. Обозреватель Newsweek Брендан Коул указывает, что Вашингтон начинает проявлять все большую заинтересованность в регионе.
В частности, американские стратеги все чаще обращают внимание на остров Врангеля, расположенным на Дальнем Востоке в водах Северного Ледовитого океана. В свое время НАТО рассматривало вариант о создании там своей военной базы.
А экс-комиссар США по исследованию Арктики Томас Эммануэль Дэнс даже призывал Вашингтон заключить с Россией сделку – некие преференции в обмен на передачу острова Соединенных Штатов.
Newsweek обратились за комментарием по поводу острова в Государственный департамент США, однако ведомство предпочло воздержаться от комментариев.
В НАТО ранее заявляли, что фиксируют серьезное наращивание военного присутствия Российской Федерации на Крайнем Севере. Тогда же генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что подобные шаги угрожают безопасности блока.
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