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Соединенные Штаты занимают догоняющую позицию в гонке за контроль над Арктикой – Россия оторвалась довольно далеко и занимает лидирующую позицию, пишет обозреватель Politico Кеннет Розен.
Журналист раскрывает усилия Москвы: она смогла расширить флот с помощью выпуска атомных ледоколов и субмарин. Параллельно идет развитие добычи ископаемых с нефтяными скважинами. В планах у России – установление контроля над Севморпутем. Он, вероятнее всего, откроется в течение ближайших тринадцати лет.
Нужно понимать, пишет автор, что у американцев на севере имеется куда меньше опыта с возможностями. Штаты располагают двумя ледоколами против пятидесяти российских. Москва, к тому же, провела модернизацию порядка 50 баз на Крайнем Севере. Американцы вообще не могут похвастаться глубоководными портами на Аляске.
"В то же время Америка играет в догонялки в условиях, когда у нее мало опыта и возможностей", – посетовал автор статьи.
Ранее в СМИ сообщали о милитаризации Арктики, которую Североатлантический альянс рассматривает как одно из мест возможного конфликта с Россией.
Ситуация в ЛНР остается напряженной