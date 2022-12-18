Politico: НАТО проигрывает России в "битве за Арктику"

Politico: НАТО проигрывает России в "битве за Арктику"
Russian Archives/www.globallookpress.com
Возможностей у Белого дома изначально было меньше

Соединенные Штаты занимают догоняющую позицию в гонке за контроль над Арктикой – Россия оторвалась довольно далеко и занимает лидирующую позицию, пишет обозреватель Politico Кеннет Розен.

Журналист раскрывает усилия Москвы: она смогла расширить флот с помощью выпуска атомных ледоколов и субмарин. Параллельно идет развитие добычи ископаемых с нефтяными скважинами. В планах у России – установление контроля над Севморпутем. Он, вероятнее всего, откроется в течение ближайших тринадцати лет.

Нужно понимать, пишет автор, что у американцев на севере имеется куда меньше опыта с возможностями. Штаты располагают двумя ледоколами против пятидесяти российских. Москва, к тому же, провела модернизацию порядка 50 баз на Крайнем Севере. Американцы вообще не могут похвастаться глубоководными портами на Аляске.

"В то же время Америка играет в догонялки в условиях, когда у нее мало опыта и возможностей", – посетовал автор статьи.

Ранее в СМИ сообщали о милитаризации Арктики, которую Североатлантический альянс рассматривает как одно из мест возможного конфликта с Россией. 

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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