"Дурит украинцев": экс-советник Кучмы жестко прошелся по Зеленскому

"Дурит украинцев": экс-советник Кучмы жестко прошелся по Зеленскому
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Политолог назвал главный источник бед для всей страны

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский оказался главным разочарованием и причиной гибели тысяч мирных жителей. Армия несет сокрушительные потери, коллективный Запад не спешит оказывать помощь, которая нужна была Киеву еще вчера, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

НАТО формально продолжает поддерживать украинский режим, хотя по непонятным причинам не спешит предоставлять обещанные припасы. Все население страны, считает Соскин, банально используют в своих целях.

"Используют по полной программе. Зеленский сам дает такую возможность. Кто же еще?" – высказался политолог.

В рядах украинской армии зреет снарядный голод, что сопровождается огромными потерями. Страна фактически доведена до банкротства – она близка к дефолту. Украина держится за счет вливаний Запада.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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