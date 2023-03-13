Зеленский идет ва-банк: на Бахмут кидают лучшие подразделения ВСУ

Президент Украины поставил на кон все, что имелось

Потери ВСУ на бахмутском направлении возросли – теперь у украинских войск нет возможности эвакуации раненых, пишет Wall Street Journal.

В материале говорится, что российские войска взяли под огневой контроль все подступы к городу. Альтернативные маршруты, такие как грунтовые дороги, не представляются доступными для колесной техники – фактически, они в настоящее время совершенно непроходимы, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, метящий на место главкома, занимаемого Валерием Залужным, бросает на Бахмут подразделения, которые ранее берегли для контрнаступления на позиции россиян. Однако сам Сырский признает, что ситуация в Артемовске "сложная".

По информации телеграм-канала "Легитимный", российская армия обстреливает единственную оставшуюся у ВСУ трассу из Бахмута, лишая противника ежедневно до 30 процентов передвигающейся техники.

"Чтобы доставить пять БТР в Бахмут, вы в лучшем случае сразу потеряете один. Ситуация усугубляется из-за погоды. При этом растет недовольство среди солдатского корпуса, который отправляют фактически на убой. Офис президента продолжает массово перекидывать все боеспособные части на Донбасс, чтобы переломить ход событий в "бахмутовской мясорубке". Зеленский идет в полный ва-банк", – говорится в материале.