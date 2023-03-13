Пентагон нанес неожиданный удар по Украине

Союзники сворачивают помощь

Министерство обороны Соединенных Штатов не стало включать в бюджет на 2024 год поддержку Украине. В заявке на указанный год речь идет лишь о выделении 300 млн долларов для содействия безопасности стране. При этом сумма бюджета составляет 842 миллиарда долларов.

Один из высокопоставленных чиновников в Пентагоне, знакомый с ситуацией, уточнил, что оборонное ведомство считает ситуацию на Украине непредсказуемой. Если тема не утратит своей актуальности, Пентагон сможет добиться дополнительного финансирования.

Пока что, добавил чиновник, ситуация слишком изменчива.

"В таком же режиме мы решали задачу примерно 50 лет – добивались финансирования в экстренных случаях. И здесь все по-другому. Неизвестно, какой может оказаться ситуация", – приводит CNN заявление источника.

Однако причины "сворачивания" военной помощи Киеву ясны: бюджетная заявка, опубликованная Пентагоном на 13 марта, отдает приоритет именно Китаю как "первостепенной задаче Америки". На тихоокеанское сдерживание будет потрачено свыше 9 млрд долларов.

На бахмутском направлении украинские силы продолжают нести сокрушительные потери. ВС РФ подходят к железнодорожным путям, ведущим от Киева в западную часть Бахмута, чтобы перерезать подвоз резервов для группировки ВСУ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".