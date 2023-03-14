Американский полковник послал Вашингтону зловещий сигнал по Украине

Американский полковник послал Вашингтону зловещий сигнал по Украине
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в Незалежной аукнется Белому дому

В распоряжении вашингтонской администрации остается все меньше инструментов поддержки разваливающегося украинского государства. С таким заявлением выступил экс-советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Бывший советник Пентагон считает, что участие Соединенных Штатов Америки в конфликте с Российской Федерацией на территории украинского государства самым негативным образом влияет на положение дел в самой Америке. Страдают как экономическая, так и политическая сферы жизни страны.

Военный эксперт уверен, что внутри экономики Соединенных Штатов происходит "темный поворот". Сегодня становится очевидно, что военно-промышленные мощности Америки и Европы уже не способны удовлетворить потребности Вооруженных сил Незалежной.

Макгрегор подчеркнул, что это "зловещий сигнал", который адресован Вашингтону. Сейчас понятно, что Российская Федерация намного лучше подготовлена к боевым действиям на территории украинского государства по сравнению с западной коалицией. Затягивание конфликта ставит под удар Соединенные Штаты Америки.

Источник: The American Conservative ✓ Надежный источник
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