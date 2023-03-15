Радиоразведке ВСУ пришел конец: РФ применила новую тактику

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Российские войска лишь за март уничтожили десять РЛС противника, существенно снизив его контрбатарейную борьбу. ВС России отработали верную тактику, поражающую радиоразведку украинской армии.
За радиолокационными станциями ВСУ охотятся и дроны, и артиллерия, прикрываемые от ракетных систем залпового огня противовоздушной обороной.
Так, у Доброполья и Клинового в Донбассе поразили американскиеAN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, судя по отчетам оборонного ведомства за 14 марта. А с начала месяца было уничтожено десять таких единиц. Речь идет о станциях, определяющих траектории снарядов и ракет РСЗО с минометными минами.
"Обнаружить такую контрбатарейную РЛС непросто. Обычно такие средства они стараются ставить так, чтобы не получить в ответ", – добавил Леонков.
Телеканал "360" со ссылкой на Народную милицию ДНР сообщает, что ВСУ бросают позиции на направлении Кременной, неся потери.
Пока это коснулось жителей одного региона