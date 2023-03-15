Радиоразведке ВСУ пришел конец: РФ применила новую тактику

Радиоразведке ВСУ пришел конец: РФ применила новую тактику
imago stock&people/www.globallookpress.com
Противник потерял уже десять станций за март

Российские войска лишь за март уничтожили десять РЛС противника, существенно снизив его контрбатарейную борьбу. ВС России отработали верную тактику, поражающую радиоразведку украинской армии.

За радиолокационными станциями ВСУ охотятся и дроны, и артиллерия, прикрываемые от ракетных систем залпового огня противовоздушной обороной.

Так, у Доброполья и Клинового в Донбассе поразили американскиеAN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, судя по отчетам оборонного ведомства за 14 марта. А с начала месяца было уничтожено десять таких единиц. Речь идет о станциях, определяющих траектории снарядов и ракет РСЗО с минометными минами.

"Обнаружить такую контрбатарейную РЛС непросто. Обычно такие средства они стараются ставить так, чтобы не получить в ответ", – добавил Леонков.

Телеканал "360" со ссылкой на Народную милицию ДНР сообщает, что ВСУ бросают позиции на направлении Кременной, неся потери.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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