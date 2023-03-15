Позиции ВСУ слабеют

Огромное внимание прессы и общественности приковано к боям, развернувшимся на территории многострадального Артемовска. Большинство экспертов сходятся во мнении, что вскоре город будет освобожден Армией России. По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, после этого часы Киева будут сочтены.



Стоит отметить, что несмотря на плачевное положение, Вооруженные силы Украины продолжают сопротивляться и стараются удержать Артемовск. Однако многие специалисты уверены, что город вот-вот будет освобожден. Американский полковник считает, что после этого значимого для фронта события начнет обрушаться вся линия украинской обороны.



На полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной сработает эффект домино. Из-за цепной реакции начнут пробиваться все новые бреши в обороне незалежных. В конце концов ситуация на фронте станет критической для украинского противника и вскоре киевский режим будет разгромлен.

"История с Артемовском близится к концу, это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится", – уверен американский эксперт.

