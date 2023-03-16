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Накануне украинские вояки попытались провести разведку боем в Запорожской области. По мнению местных властей, данная атака не будет последней. Дело в том, что верховоды киевского режима бьются в истерике и готовы на любые провокации. Такое мнение выразил представитель администрации Запорожья Владимир Рогов.
По мнению высокопоставленного госслужащего, в дальнейшем Вооруженные силы украинского государства постараются предпринять новые попытки прорыва фронта в данном российском регионе, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Вчерашнее нападение незалежных вояк было успешно отражено. По имеющейся информации, на поле боя с жизнями расстались порядка четырех десятков украинцев.
Как пояснил высокопоставленный запорожский госслужащий, количество таких провокаций будет только увеличиваться, так как глава Украины Владимир Зеленский в панике из-за отсутствия достижений на фронте, передает "Радио 1".
"У Зеленского истерика, ему надо показать Западу "перемогу" (победу), а ее нет, – подчеркнул Рогов.
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