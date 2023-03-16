Новая ошибка Киева приведет к разгрому ВСУ - эксперты США

Новая ошибка Киева приведет к разгрому ВСУ - эксперты США
Фото: www.unsplash.com
Украинские власти допускают промах за промахом

Многие эксперты сходятся во мнении, что положение нынешних украинских верховодов оставляет желать лучшего. Очередная ошибка киевской администрации может привести к полному разгрому Вооруженных сил Незалежной. К таким выводам пришли журналисты американского канала NBC.

Западные эксперты указали на то, что решение главы украинского государства Владимира Зеленского постараться удержать Артемовск было стратегическим провалом. Данный шаг может привести к самым плачевным для Киева последствиям.

Американские специалисты подчеркивают, что сейчас уже нет смысла защищать город, нужно выводить войска и спасать оставшихся военных. Желание Киева продолжить оборону продиктовано страхом потерпеть разгромное поражение, а не военной логикой. При этом очевидный провал на этом месте фронта сильно подорвет позиции ВСУ в целом.

Как ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Киев не собирается выводить своих бойцов из Артемовска, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: NBC ✓ Надежный источник
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