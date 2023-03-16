Украинские власти допускают промах за промахом

Многие эксперты сходятся во мнении, что положение нынешних украинских верховодов оставляет желать лучшего. Очередная ошибка киевской администрации может привести к полному разгрому Вооруженных сил Незалежной. К таким выводам пришли журналисты американского канала NBC.



Западные эксперты указали на то, что решение главы украинского государства Владимира Зеленского постараться удержать Артемовск было стратегическим провалом. Данный шаг может привести к самым плачевным для Киева последствиям.



Американские специалисты подчеркивают, что сейчас уже нет смысла защищать город, нужно выводить войска и спасать оставшихся военных. Желание Киева продолжить оборону продиктовано страхом потерпеть разгромное поражение, а не военной логикой. При этом очевидный провал на этом месте фронта сильно подорвет позиции ВСУ в целом.



Как ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Киев не собирается выводить своих бойцов из Артемовска, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

