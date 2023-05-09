Обед глав СНГ в Кремле обернулся скандалом

Два лидера отказались от участия в мероприятии

После торжественной части, посвященной Дню Победы в Москве, прибывшие на праздник главы стран СНГ отправились в Кремль для совместного обеда. Однако участие в нем приняли только шесть лидеров из восьми – остальные сообщили, что не могут пойти на этот шаг.

Первым от совместного неформального заседания отказался глава Белоруссии Александр Лукашенко. Из-за проблем со здоровьем он вынужденно покинул Москву. Источники утверждают, что ранее глава провел несколько дней под капельницей.

Президент Киргизии Садыр Жапаров тоже не стал идти на совместный обед с другими лидерами поскольку не захотел сидеть за одним столом с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Осведомители утверждают, что ранее Жапарову сообщили об отказе Рахмона приезжать в Москву, поэтому он и дал согласие на свой визит 9 мая, однако в последний момент ситуация изменилась.

Между главами Киргизии и Таджикистана отношения крайне напряженные после стрельбы на общей границе в прошлом году. Во время трехсторонней встречи с Путиным в октябре они даже не стали пожимать друг другу руки. Позже Жапаров отказался от участия в совместных военных учениях стран ОДКБ.