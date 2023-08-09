Франция объяснила вторжение в воздушное пространство Нигера

Франция объяснила вторжение в воздушное пространство Нигера
Фото: Sina Schuldt/dpa/www.globallookpress.com
Париж не подтверждает данные о тайной операции

Мятежники в Нигере утверждают, что французский военный самолет пересек воздушное пространство страны. По их заявлению, он перестал отвечать на сообщения диспетчеров, пробыв в небе на территории африканского государства несколько часов.

Также они утверждают, что самолет атаковал нацгвардию. На этом фоне было решено повысить уровень угрозы в стране на фоне всех ранее принятых мер.

Однако Франция отвергает все обвинения в свой адрес. Как передает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники в МИД, рейс, который якобы нарушил воздушное пространство Нигера, был согласован и координировался армией страны. Информацию о тайной операции французских спецподразделений по освобождению лидеров экстремистов на территории Нигера источники тоже называют ложной, заявляя, что ни один террорист не был освобожден французскими военными.

Ранее эксперты рассказали, к каким последствиям для России может привести конфлик в Нигере.

Источник: Agence France-Presse
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