Отвертеться не получится: Путин пересаживает чиновников на российский автопром

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Российский лидер Владимир Путин отдал поручение доложить о мерах по вопросам закупок российских автомобилей для чиновников. Соответствующее поручение появилось в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
В материале говорится, что глава государства делегировал вопрос кабмину, который должен задействовать компетентные органы. Те обязаны, в свою очередь, взять под собственный контроль вопрос о переходе государственных и муниципальных служащих на отечественный транспорт.
Путин назначил ответственным за выполнение поручение главу правительства Михаила Мишустина – а также региональные власти, назначив срок исполнения до 1 февраля следующего года.
Вместе с тем глава государства поручил разработать меры по стимуляции использования российского автопрома в каршеринге.
Напомним, в августе глава государства высказался о необходимости чиновников пересесть на российские автомобили, негативно восприняв идею о закупках иностранных автомобилей для чиновников по предложениям министерств и подведомственных им органов. Позднее инициативу прокомментировал экс-чиновник Александр Руцкой, заявив, что идея бесперспективна, так как страна отстает в развитии собственного автопрома.
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