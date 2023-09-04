Отвертеться не получится: Путин пересаживает чиновников на российский автопром

А Мишустин проследит, чтобы никто из госслужащих не вздумал ездить на иномарках

Российский лидер Владимир Путин отдал поручение доложить о мерах по вопросам закупок российских автомобилей для чиновников. Соответствующее поручение появилось в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

В материале говорится, что глава государства делегировал вопрос кабмину, который должен задействовать компетентные органы. Те обязаны, в свою очередь, взять под собственный контроль вопрос о переходе государственных и муниципальных служащих на отечественный транспорт.

Путин назначил ответственным за выполнение поручение главу правительства Михаила Мишустина – а также региональные власти, назначив срок исполнения до 1 февраля следующего года.

Вместе с тем глава государства поручил разработать меры по стимуляции использования российского автопрома в каршеринге.

Напомним, в августе глава государства высказался о необходимости чиновников пересесть на российские автомобили, негативно восприняв идею о закупках иностранных автомобилей для чиновников по предложениям министерств и подведомственных им органов. Позднее инициативу прокомментировал экс-чиновник Александр Руцкой, заявив, что идея бесперспективна, так как страна отстает в развитии собственного автопрома.