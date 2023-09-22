Кадыров объяснил отъезд в Москву: дело не в госпитализации

Кадыров объяснил отъезд в Москву: дело не в госпитализации
Фото: RKadyrov_95
Чиновник рассказал, зачем приехал в столицу

Последние пару недель ходят слухи, что состояние Рамзана Кадырова критическое. Якобы глава Чечни находится в коме из-за почечной недостаточности, несколько раз в соцсетях появлялись даже сообщения о его смерти. Их распространяли украинские и оппозиционные чеченские источники, которые заявляли, что спасали чиновника московские врачи. Впрочем, домыслы так и не нашли своего подтверждения.

На фоне слухов о госпитализации в столичную клинику Кадыров подтвердил, что и правда находится в Москве, но с рабочей поездкой. К примеру, он провел встречу с главой МЧС РФ Куренковым. Кадры их беседы появились на личной странице главы Чечни в Telegram. 

"Мы обсудили вопросы, касающиеся деятельности регионального управления МЧС, а также определили наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства", – сказано в сообщении.

На видео беседа чиновников происходила без микрофона. В основном отчитывался о деятельности Куренков, а Кадыров его внимательно слушал. На болезнь или тяжелое состояние главы Чечни ничего не указывало, отмечает URA.RU.

Ранее после слухов о тяжелой болезни на личной странице Кадырова появлялись видео, где он гуляет по парку в Грозном во время дождя.

Источник: Telegram
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