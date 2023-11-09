Столицу тщательно подготовили к приезду высокопоставленных гостей

В четверг, 9 ноября, Владимир Путин впервые за долгое время приехал с официальным визитом в Казахстан. Глава России собирается провести переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Приезд российского лидера ранним утром оказался долгожданным, встречать его лично приехал казахстанский коллега.

Как обратили внимание журналисты, Казахстан сделал приятный жест Путину во время визита. Власти всеми способами пытались подчеркнуть особую значимость события и хотели, что президент РФ чувствовал себя очень долгожданным и важным гостем. Например, пресс-служба Токаева сняла эффектное видео, которое в Сети уже сравнивают с настоящим блокбастером.

Также в стране украсили все улицы, по которым должна проезжать российская делегация вместе с Владимиром Путиным. Дополнительно в Астане реконструировали фонтаны, парки, провели озеленение, заменили брусчатку и сделали капремонт домов, лишь бы порадовать главу России красотой столицы. По некоторым данным, на все потратили порядка 2 млрд рублей.

Казахстанцы сделали приятный жест Путину во время визита на фоне слухов о проблемах во взаимоотношениях между странами. Токаев во время переговоров с российским лидером отдельно подчеркнул, что никаких принципиальных недопониманий между Россией и Казахстаном не существует. Также президент республики сообщил, что в ближайшее время планируется открытие Генерального консульства России в Актау, передает телеканал "360".

Как сообщали в Кремле, во время встречи Путин и Токаев будут обсуждать весь комплекс взаимоотношений между странами. Ожидается, что пройдет подписание некоторых важных документов, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".