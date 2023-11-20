Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника

Никакого БРИКС: Россия лишилась важного союзника
Mariana Nedelcu/www.globallookpress.com
Новый президент Аргентины обещает сотрудничать только со "свободным миром"

Избранным президентом Аргентины по итогам прошедших выборов стал Хавьер Милей – резкий противник БРИКС и сторонник долларизации с крайне правыми взглядами. До победы на выборах он выступал против вступления страны в союз с РФ, Бразилией и КНР. Вместо этого поддерживал налаживание отношений с Соединенными Штатами и Израилем. Милей вступит в должность президента Аргентины 10 декабря.

Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино уже заявила, что страна точно не станет пополнять ряды БРИКС, уточняет RT. Правительство Милея прохладно относится к такой идее и не видит для страны никакой выгоды в союзничестве со странами, предлагающими альтернативу западному мировому порядку. Милей обещает отказаться от нацвалюты в пользу доллара, передает "Радио 1".

Мондино при этом с полной уверенностью сообщила журналистам, что Буэнос-Айрес намерен прекратить взаимодействие с Бразилиа и Пекином, несмотря на то, что последние оставались ключевыми торговыми партнерами страны.

В ходе выступления перед сторонниками избранный президент Аргентины пообещал сотрудничать со всем "свободным миром", заявив, что преследует установление в стране демократического порядка и принципов свободной торговли, уточняет телеканал "360".

Кстати, проигравший на выборах Альберто Фернандес, который пока что не сложил полномочия главы государства, ранее выражал поддержку Кремлю по тесному взаимодействию стран в БРИКС, призывая сторонников к переосмыслению глобализма и отказу от западной гегемонии.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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